Nell’800 la pizza napoletana non era così buona e saporita

(Di giovedì 25 maggio 2023) Negli anni trenta dell’Ottocento si trovavano a Napoli per brevi periodi due grandi personalità che avrebbero segnato la storia nei rispettivi campi. Il primo è Samuel Morse, che all’epoca faceva il pittore, prima di iniziare la fruttuosa carriera con gli esperimenti sull’elettromagnetismo e la trasmissione su filo che lo resero famoso. Tra il 1830 e il 1831 passò in Italia e lasciò una vivida impressione sulla città partenopea e le sue usanze, inclusa la, che descrisse come «una specie di torta nauseabonda ricoperta di fette di pomodoro e cosparsa di pesciolini, pepe nero e chissà quali altri ingredienti». E concludeva affermando che, secondo lui, assomigliava «a un pezzo di pane tirato fuori da una fogna».1 La non lusinghiera impressione sarà confermata da altri autori che vedremo in seguito, anche se questa prima descrizione è forse una delle più critiche ...