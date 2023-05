L'uomo, con precedenti per rapina e porto abusivo di armi da fuoco, assistito dall'avvocato Fabrizio De Maio del foro di Lagonegro, è atteso oggi davanti al gip diper l'udienza di convalida: ...... l'agente gli7 volte. La folla tenta di linciare il senzatetto Rapina milionaria in Belgio in stile Point Break (con le maschere), sei arresti aAlessio Cerci minacciato con pistola ...Tenta di uccidere il negoziante rivale ma la pistola si inceppa. Tragedia sfiorata martedì scorso nel centro di, al culmine di una lite tra commercianti, scoppiata all'ora di pranzo : il titolare di un bar, che accusava un pizzaiolo di rubargli i clienti, ha tentato di sparare contro il collega ma, per ...

Napoli, spara al negoziante rivale ma la pistola si inceppa ilmattino.it

Un 60enne, titolare di un bar, è stato arrestato a Forcella, Napoli centro: avrebbe tentato di sparare al proprietario di una pizzeria durante un litigio ...NAPOLI – Tenta di uccidere il negoziante rivale ma la pistola si inceppa. Tragedia sfiorata martedì scorso nel centro di Napoli, al culmine di una lite tra commercianti, scoppiata all’ora di pranzo: i ...