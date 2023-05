Napoli | Scalvini e Koopmeiners | sono fedelissimi di Gasperini | i dettagli

(Di giovedì 25 maggio 2023) Calciomercatopiacciono Giorgioe Teun. I due giocatorisempre titolari con Gian Piero. Con le ombre che avvolgono Luciano Spalletti c’è un futuro da costruire, con o senza il tecnico che ha riportato a casa lo scudetto dopo 33 anni. E allora guardando al futuro l’orizzonte più roseo porta a Luis Enrique, il sogno di Aurelio De Laurentiis per continuare ad avere un profilo internazionale importante ed un gioco spumeggiante.al: le novità di calciomercato Ma ovviamente bisogna avere sempre dei piani alternativi. Perché come fa sapere Gianluca Di Marzio, Luis Enrique è uno abituato ad avere strutture importanti per allenare, oltre che giocatori ed il centro sportivo di Castel ...

In pole per portare in cassa diversi milioni, dai 40 in su, c'è sempre, osservato speciale ... CENTROCAMPO - Ilfa sul serio per Koopmeiners e l'Atalanta non ha chiuso alle trattative, ...Calciomercato, i nomi per sostituire Kim Così come riporta Il Mattino oggi in edicola, la ... Altrimenti occhio anche al 19enne italianovalutato però tra i 45 e i 50 milioni. Il greco ...L'ultimo è, pronto per un top club. Poi Bastoni, ora all'Inter... Di Gasperini si sprecano ... Capozucca tuona: 'I contratti vanno rispettati'Tra gli obiettivi deldel futuro ci sarebbe ...

Rivoluzione Napoli: Gasperini, Scalvini e Hojlund sulla via del Vesuvio Tutto Atalanta

Calciomercato Napoli piacciono Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners. I due giocatori sono sempre titolari con Gian Piero Gasperini.Che Giorgio Scalvini piaccia e non poco in casa Inter non è una novità, a domanda diretta lo stesso Beppe Marotta lo ha confermato. Infatti nelle aspirazioni della dirigenza ...