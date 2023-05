Napoli-Sampdoria | vendita biglietti non ancora partita | il motivo

Questo il quadro completo:- Sassuolo (26/05, ore 20.45) arbitro: Meraviglia di Pistoia ... Orsato di Schio Verona - Empoli (ore 12.30) arbitro: Chiffi di Padova Bologna -(ore 15) ...In quell'occasione ilnon andò oltre il pareggio ( 1 - 1 ) contro il Lecce a Fuorigrotta il 31 agosto del 2022. 37esima giornata di Serie A, le designazioni arbitrali" SASSUOLO ...- Sassuolo (venerdì 26 maggio, ore 20.45) Arbitro: Meraviglia Assistenti: D. Miele - C. ... Bindoni - Colarossi IV Ufficiale: Minelli VAR: Mazzoleni AVAR: Pezzuto Bologna -(domenica 28 ...

UFFICIALE - Napoli-Sampdoria: l'Osservatorio non dà per ora il via libera per la vendita dei biglietti, il motivo CalcioNapoli24

I biglietti per la sfida di Napoli e Sampdoria non sono stati ancora messi in vendita, si attende l'ok da parte dell'Osservatorio ...ROMA - Con una nota ufficiale, l'Aia ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 37ª giornata di serie A , che prenderà il via già domani sera con la sfida Sampdoria-Sassuolo ... Domenica ...