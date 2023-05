Napoli-Sampdoria | sbloccata la vendita dei biglietti | quando saranno disponibili!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 25 maggio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 13.40 – Il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fornire un importante aggiornamento circa ladeidel match tra. Ecco quanto evidenziato: Si sta aspettando di verificare se i tifosi della Samp potranno essere allo stadio. La decisione dovrebbe arrivare in giornata, una volta deciso si attiverà la programmazione. Nel post partita è prevista la grande festa che sta organizzando il, quindi siamo in attesa dei prezzi e delle modalità di. Se non ciulteriori intoppi, si partirà con lanella giornata di lunedì. Fidelity Card? La prima parte delladovrebbe essere riservata ai possessori della ...