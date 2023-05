Napoli-Sampdoria | bloccata la vendita dei biglietti | il motivo

(Di giovedì 25 maggio 2023) C’è tanta attesa tra i tifosi delper l’ultima gara di campionato, quella contro lache si terrà domenica 4 giugno. Ilnon è ovviamente la partita in sé, ma la festa che avverrà dopo il triplice fischio. Infatti, oltre la premiazione ufficiale con alzata al cielo della coppa, ci sarà un grande spettacolo organizzato dal presidente De Laurentiis. L’orario ufficiale non è stato ancora comunicato dalla Lega Serie A, ma lo stesso De Laurentiis ha annunciato a più riprese che il match inizierà alle ore 19. Uno slot insolito che però la Lega avrebbe concesso alper organizzare al meglio la festa che andrà in onda anche sui canali Rai.Festa Scudetto, spunta un problema È notizia delle ultime ore ...

LE DESIGNAZIONI DELLA 37ESIMA GIORNATA DI SERIE A" SASSUOLO Venerdì 26/05 h. 20.45 ... MINELLI VAR: MAZZOLENI AVAR: PEZZUTO BOLOGNA "h. 15.00 MARCENARO BRESMES ...Al top, negli ultimi anni, rimane Inter - Roma del 2010 a 11,694 milioni, con Juve -del ... Polemiche per l'emendamento 'salva -' del presidente Lorenzo Casini, che forza lo statuto ...Calciosi giocherà alle ore 19 del 4 giugno come ha ribadito il presidente De Laurentiis. Tuttavia la vendita dei biglietti per assistere all'ultima gara di campionato, dove al termine ...

L'Osservatorio sulle manifestazioni sportive non ha dato ancora l'ok alla vendita dei tagliandi per l'attesissima Napoli-Sampdoria del 4 giugno.l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha sospeso il suo giudizio in merito ai probabili rischi relativi alla partita ...