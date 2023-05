Napoli | richiesta mostre al Manchester United per Osimhen

(Di giovedì 25 maggio 2023) La cifra chiesta da Aurelio De Laurentiis ai Red Devils per lasciar partire l’attaccante nigeriano. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Mirror, ilavrebbe chiesto 160 milioni di euro alper il cartellino di Victor. Per il tabloid britannico, gli azzurri avrebbero così già fissato il prezzo per il talento 24enne.è nel mirino di diversi top club di Premier League e del resto d’Europa dopo una stagione da sogno in Serie A.

Si discuterà nelle prossime settimane, a campionato chiuso, il conferimento della cittadinanza onoraria a Napoli per Luciano Spalletti, l'allenatore azzurro che ha riportato lo scudetto in città dopo ...Gigi D'Alessio torna a scaldare Piazza del Plebiscito a Napoli con il concerto 2023 "Gigi Uno come te - Ancora insieme". Ecco quando vederlo in TV ...