Napoli | obiettivo post Giuntoli | l’Empoli blinda Accardi

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 25 maggio 2023) Con la stagione ormai agli sgoccioli, si sta per aprire la lunga parentesi estiva anche in casacon gli azzurri invischiati nel nodo relativo al futuro di. Il direttore sportivo dei partenopei sarebbe ormai diretto verso Torino e i campani avrebbero scovato nel ds delil sostituto più ideale. Tuttavia nelle ultime ore la stessa società toscana avrebbe smorzato parzialmente l’interesse dei neo campioni d’Italiando il proprio dirigente per la prossima stagione., il patron delCorsi trattieneTra la questione mercato e la situazione allenatore in casa, il club neo scudettato starebbe affrontando anche il caso dirigenziale riguardante i ...