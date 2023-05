Napoli | la bomba per la panchina | De Laurentiis pensa a Simone Inzaghi!

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’addio di Luciano Spalletti alnon può essere considerato un fulmine a ciel sereno, i rapporti si sono deteriorati con il passare del tempo e la rottura definitiva si è materializzata dopo la vittoria dello scudetto. La famosa cena tra il presidente Dee il tecnico è stata l’occasione per confrontarsi sui programmi futuri, i toni sono rimasti sempre cordiali e il tecnico di Certaldo ha comunicato ufficialmente la volontà di voler interrompere il rapporto. I motivi della separazione non sono stati ancora ufficializzati, ma sono abbastanza chiari. Il problema non riguarda sicuramente un aspetto economico e forse nemmeno le operazioni di calciomercato, ma semplicemente per motivi di rapporti personali ovviamente legati a questioni calcistiche. Spalletti è entrato di diritto nella storia deled è certo di aver ...