Napoli | Giuntoli verso la Juventus | nullaosta dopo il 4 giugno

(Di giovedì 25 maggio 2023) Continua a tenere sulle spine in casala questione relativa all’assetto dirigenziale del prossimo anno. Dato l’ormai noto interesse dellaper, ora sarebbe emersa una possibile data riguardo il cambio di società del direttore sportivo attualmente in forza ai partenopei. Come riportato da Tuttosport, il presidente campano De Laurentiis non avrebbe alcuna fretta di liberare il suo ds in direzione Torino e ilpotrebbe arrivare soloil 4a lato della festa Scudetto nel match con la Sampdoria.pronto alla parentesiOltre al nodo allenatore per il, il club partenopeo si starebbe trovando di fronte da alcune ...

La situazione che ha diversi precedenti con altri direttori sportivi. E i fatti raccontano e spiegano come non bastino le dimissioni per essere liberi di accasarsi in un altro club.e le dimissioni: cosa serve Le dimissioni vanno infatti accettate dalla società altrimenti non valgono e quindi non si è liberi di lavorare per una società concorrente. CI si metterebbe ...La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si attende il nuovo direttore sportivo Cristiano[VIDEO] , che dopo otto stagioni alè pronto a fare una nuova esperienza professionale. Il nuovo dirigente avrà molto lavoro da fare soprattutto con le cessioni, anche perché potrebbe .... L'addio è tutt'altro che ufficiale, ma le voci su Spalletti pronto a salutare ilsi fanno sempre più insistenti, e soprattutto non sono state smentite. Sembrano esserci pochi ...

Juventus, Massara o Rossi se salta Giuntoli. Il Napoli può promuovere Micheli, Fabiani alla Lazio la Repubblica

Giuntoli avrebbe in mente di provare a presentarsi alla Juventus con un colpo che sarebbe davvero molto importante (e a sorpresa) ...Sembrava cosa fatta per il trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus ma il polverone che si è alzato a Napoli negli ultimi giorni ha rallentato sensibilmente l'affare. L'interesse dei ...