Napoli dentro Napoli addosso Viaggio nel cuore dell’artigianato partenopeo al Pitti Uomo 104 con Le Mani di Napoli

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ledi, l’associazione che riunisce talentuosi artigiani napoletani, si prepara a fare il suo ingresso al104 con un evento imperdibile. L’appuntamento è fissato per le ore 16 di mercoledì 14 giugno nella suggestiva Sala della Scherma della Fortezza da Basso. Una tavola rotonda intitolata “” vedrà protagonisti illustri relatori, da Gaetano Manfredi, sindaco di, a Matteo Lorito , Magnifico Rettore dell’Università Federico II, ad Antonio De Matteis Presidente diImmagine e chief executive di uno dei marchi storici della ...

I fatti in piazza Cattaneo a Santa Anastasia, provincia di. Secondo le fonti stampa a ... Insomma,questa disgrazia assurda, c'è persino da constatare che sarebbe potuta andare peggio. ...Negli ultimi tre mesi Petit aha studiato ingredienti e tradizioni, trovando sinergie e ... L'articolo Ducasse apre nel cuore di Roma,al Romeo firmato Zaha Hadid proviene da Nel ...... sono state coordinate dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia die dalla ...il bar era in corso infatti una festa per bambini. Dei feriti, il padre ha solo lesioni lievi a ...

Le Mani di Napoli al Pitti Uomo 104 “Napoli dentro. Napoli addosso” 2a News

Clochard aggredisce poliziotto a NapoliGrande paura davanti al Duomo di Napoli. Un clochard di origine africana ha colpito con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato a spostarsi dal po ...Ricordate «Black Pulcinella», l'ultimo album di Clementino «Era Osimhen e non lo sapevo, era sua la maschera nera non quella che indossavo io in copertina era lui il ...