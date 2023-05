Napoli | De Laurentiis | “Sempre stato un estimatore di Vincenzo Italiano”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Che ilsia alla ricerca di un nuovo allenatore visto il rapporto ormai ai ferri corti con Luciano Spalletti è cosa nota. Chesia nella lista dei candidati del presidente Aurelio De, anche. E il patron delsi lascia andare a parole di elogio nei confronti del tecnico della Fiorentina dopo la finale di Coppa Italia persa dai viola contro l’Inter: “Sonoundi– ha detto ai microfoni di SportMediaset -. Quattro anni fa, quando mi ha battuto, sono andato nello spogliatoio a complimentarmi con lui. Mi dissero che ero pazzo. Se è già pronto per una grande? La Fiorentina è già una grande. In Italia si tende a pensare che soltanto quattro squadre siano le grandi, ma ...

Ilha scelto il successore di Spalletti sulla panchina: si tratta di Luis Enrique e Deha pronto un biennale da 10 milioni Ilha le idee chiare per la panchina: l'indiziato numero uno per prendere il posto di Luciano Spalletti è Luis Enrique. Secondo quanto riportato ...Nagelsmann e Conte sono gli altri nomi insieme a Benitez e Gasperini ma con Deche ha sempre scelto di testa sua l'allenatore, non si può escludere nulla. Acome a Torino.Devuole la Champions, come ha annunciato a un po' di milioni di tifosi nel momento di ... il K2 del calcio: una cima sulla quale vorrebbe piantare la bandiera del. Magari accanto a ...

Il Napoli necessita di rinforzi a centrocampo, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino un centrocampista in particolare.Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Mediaset al termine della finale di Coppa Italia elogiando Vincenzo Italiano: “Sono un grande estimatore di Italiano e quando persi contro di ...