Napoli | cittadinanza onoraria a iraniane ingiustamente detenute

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSu proposta del sindaco diGaetano Manfredi, la giunta comunale ha approvato la decisione di conferire ladialle donne indebitamente incarcerate in Iran ‘quale atto simbolico di impegno civile, e in segno di pubblico attestato dei sentimenti di vicinanza e solidarietà, per la loro strenua difesa dei diritti umani e per l’affermazione dei diritti fondamentali di libertà, democrazia e giustizia”. La delibera fa seguito ad un ordine del giorno, approvato il 31 gennaio scorso dal Consiglio comunale, nel quale si sottolinea come, da tempo, “le manifestazioni di donne e ragazze di nazionalità iraniana si diffondono a macchia d’olio; in Iran, in particolare, giovani e donne scendono in piazza, bruciano i veli, si tagliano i capelli e suscitano espressioni di ...