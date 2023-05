Napoli - Ajax | due arresti e 4 ai domiciliari per le aggressioni ai tifosi olandesi

I fatti sono relativi all'11 ottobre scorso: violenze ai danni di alcuni tifosi olandesi in città per la partita. L'attività della Digos di, ha permesso di ricostruire la ...... le violenze furono compiute - secondo l'ipotesi accusatoria - ai danni di alcuni olandesi presenti in città per assistere all'incontro di Champions,. I provvedimenti sono stati ...Gli agenti della Polizia della Questura dihanno eseguito ordinanze di custodia cautelare (4 ai domiciliari e 2 in carcere) nei confronti di 6 ultras per gli scontri con i tifosi dell', ...

Scontri Napoli-Ajax, arrestati sei ultras della Curva A ilmattino.it

I fatti sono relativi all’11 ottobre scorso: violenze ai danni di alcuni tifosi olandesi in città per la partita Napoli-Ajax. L’attività della Digos di Napoli, ha permesso di ricostruire la dinamica ...È stato arrestato stamattina a San Benedetto del Tronto, dove si trovava per lavoro, uno dei sei ultras del Napoli sottoposti a misure cautelari per violenze che sarebbero state commesse ai danni di ...