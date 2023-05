Myss Keta | “Sono sempre mascherata | la mia faccia la conoscono solo mia madre e l’ostetrica”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Dice chepazzeska, sarà il fascino della tedesca, vuole uno spicchio della mia pesca, mhm, frutta fresca”. Chi ha un po’ di dimestichezza con il mondo dei club molto probabilmente ha riconosciuto subito i versi di Pazzeska (scritto rigorosamente con la ‘k’) di, artista che da anni scuote la scena musicale con testi irriverenti e un’immagine iconica e avvolta nel mistero. Sì, perchéè perennemente nascosta dietro un paio di occhiali da sole e una mascherina che non ne rivela il volto: “Senza maschera mimia” confessa in un’intervista al Corriere della Sera., PERCHÉ PORTALA MASCHERA – Di lei si sa ben poco: inutile cercare su ...

Del mistero sulla sua identità,ha fatto la sua fortuna. L'artista milanese lascia che si alimenti la curiosità sul suo volto, che tiene nascosto con occhiali da sole e maschere, di cui ne ...A dieci anni dal brano che l'ha lanciatadice che Milano è ancora "Strisce, righe e moda / Vodka,e soda... Bamba, soldi e sesso / La strada del successo". Nell'intervista che rilascia al Corriere della Sera dice che è la ...Il Live Stage vedrà scatenarsi Geolier, Villabanks, ANNA, NITRO,, Slings, Galeffi, Mida, Beatrice Quinta, FUCKYOURCLICQUE, HU e Chaze. A scaldare l'Igloo ci penseranno infine Sam Divine e ...

Myss Keta: «La mia faccia La conoscono solo mia madre e l’ostetrica. A Milano gira un sacco di droga» Corriere della Sera

Il mistero sulla sua identità, il successo, la Milano sushi & coca: Myss Keta ripercorre la sua carriera in una lunga intervista in cui si racconta senza filtri, o quasi. Al Corriere della Sera, ...Sarebbe come chiedere a Batman o Superman di andare al lavoro senza costume”. Del mistero sulla sua identità, Myss Keta ha fatto la sua fortuna. L’artista milanese lascia che si alimenti la curiosità ...