Myss Keta | “A Milano gira un sacco di droga La mia faccia? La conoscono solo mia madre e l’ostetrica”

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 maggio 2023): “miala mia” Il mistero sulla sua identità, il successo, lasushi & coca:ripercorre la sua carriera in una lunga intervista in cui si racconta senza filtri, o quasi. Al Corriere della Sera, infatti, parlando della sua maschera, che cela la sua vera identità, la cantante afferma: “Senza maschera mimia. Quando lavoro, quando collaboro con altri artisti mi presento mascherata. Sarebbe come chiedere a Batman o Superman di andare al lavoro senza costume”. Una delle chiavi del suo successo, infatti, è proprio il mistero inerente alla sua identità, ...