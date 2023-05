Mpansikatu | “Dovbyk | il nuovo Kvara Chi lo prende fa un affare”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Maluha parlato ai microfoni di Radio CRC, tra Napoli e non solo. Qualche parola anche su un giocatore che, a conto suo, sarebbe iltskhelia Tanto di cui parlare per Malu, dirigente sportivo e talent scout, ai microfoni di Radio CRC. Argomento di discussione della sua intervista, infatti, oltre al Napoli L'articolo

Malu Mpasinkatu ha parlato dei talenti in esplosione del calcio europeo soffermandosi su un calciatore in particolare definito 'nuovo' Kvaratskhelia.A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto il dirigente Malu Mpansikatu: “Anguissa a centrocampo è stato uno dei migliori anche in Champions. Peccato per l’assenza ne ...