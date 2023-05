Mozzarella | salumi e formaggi contaminati | i lotti segnalati

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tra il 22 e il 24 maggio il ministero della Salute ha pubblicato tutta una serie di richiami segnalandodi, ritirati dai supermercati perché. I motivi dello stop alle vendite sono diversi, si va dalla possibile presenza di allergeni al rischio listeria. Ma andiamo con ordine. Mortadella e pancetta ritirate dai supermercati Il primo richiamo, pubblicato dal ministero della Salute il 22 maggio, riguarda diversidi mortadella venduta nei supermercati ma segnalata – a seguito di appositi controlli – per possibile presenza di allergeni. Nello specifico, sono stati ritirati dal commercio e bloccate le vendite dei seguenti prodotti: Mortadella del marchio “Gli affettati” delficio Fratelli Riva Spa, lotto di ...

