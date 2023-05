Moyes sarà sobbalzato a vedere le praterie lasciate incustodite dalla Fiorentina Gazzetta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lasi chiede quale delle dueieri sera abbia impressionato di più David, tecnico del West Ham, prossimo avversario dei viola in Conference League. Laha iniziato col piglio giusto la finale di Coppa Italia, pressing alto e fraseggio veloce. Dopo 2 min, o poco più, si era già 1-0 per Italiano. Difficile immaginare un inizio migliore. Poi però le evidenti lacune difensive e i profondi limiti tecnici dei ragazzi in maglia viola. Nel post partita Italiano ha elogiato la prova dei suoi nonostante i gol evitabilissimi. Ma di fronte c’era la finalista di Champions, il campione del mondo in carica ed esperienza a palata: «Siamo partiti molto bene e anche dopo il gol abbiamo creato presupposti per raddoppiare. Potevamo evitare il pari, poi vabbè, bisogna ricordare che giocavamo contro una ...

C'è però una caratteristica comune che uniscee Italiano: la rotazione dei giocatori. La ... La Fiorentina, giovedì della prossima settimana,impegnata nella finale di Coppa Italia contro l'...invece è in ansia per Antonio, non al meglio. Out anche l'azzurro Scamacca. Come vedere AZ ... La stessa trasmissionedisponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go , il ...L'altra semifinaleAZ Alkmaar - West Ham . Gli olandesi recriminano per quello che non è ... Di contro la squadra didomenica ha ottenuto la 4° sconfitta nelle ultime 6 gare ufficiali ma nei ...