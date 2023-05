Mourinho | “Il mio futuro alla Roma? Sarà chiaro dopo la finale di Europa League”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 maggio 2023)– “Se la vittoria inchiarirà il mio? Il mio unico focus è la. Con la, quando arriverà il momento, resteremo legati per sempre”. José, allenatore della, prova a dribblare le domande sul suonella conferenza stampa del media day giallorosso in vista delladiin programma il 31 maggio a Budapest contro il Siviglia. “Non sono preoccupato del, tutto è diventato secondario quando giochi una, non c’è motivo per pessimismo o l’ottimismo. Vogliamo tanto giocare. Abbiamo fatto tanto per stare in questa, e vogliamo giocarla”, dice il tecnico ...