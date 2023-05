Mourinho | «Forte legame con l’Inter e gli altri club allenati Tranne uno!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Parlando in conferenza stampacitae i suoi tifosi. Di seguito le parole del tecnico della Roma dedicate ai nerazzurri. CONNESSIONE – Joséparla del sentimento che lo lega ale alle altre squadre che ha allenato: «Spero che le mie parole non vengano interpretate male dai tifosi del Tottenham ma quello è l’unicoper cui non sento une stretto. Probabilmente perché lo stadio era vuoto, era il tempo del Covid e il Presidente non mi ha dato la possibilità di giocare e vincere una finale che abbiamo conquistato. Ma tutti gliPorto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, c’è sempre questoe connessionefra noi. In giro per ...