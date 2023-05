Mourinho | ' Dybala? Penso che non giocherà la finale'

(Di giovedì 25 maggio 2023) 'Media Day' con vista su Budapest a Trigoria, dove Joséha incontrato la stampa per rispondere alle domande relative alladi Europa League contro il Siviglia in programma mercoledì 31 ...

'Media Day' con vista su Budapest a Trigoria, dove Joséha incontrato la stampa per rispondere alle domande relative alla finale di Europa League contro il Siviglia in programma mercoledì 31 maggio alla 'Puskas Arena'. Ecco quello che ha ...In finale, dice, probabilmente non ci sarà Paulo. Verità o pretattica "Giocherà a Budapest Onestamente penso di no, ma onestamente ho la speranza che una panchina possa farla, ...

Il centrocampista della Roma: "Do sempre il massimo in partita e in allenamento. Il Siviglia è una grande squadra, ma anche noi abbiamo qualità ed esperienza" ...Nel palmares dell'inglese infatti ci sono già la Champions League vinta con il Chelsea e la Conference conquistata da protagonista con la Roma, a cui spera di aggiungere presto anche l'Europa League ...