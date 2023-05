Mosca | «Incendio nel Ministero della Difesa russo» L’aereo presidenziale annulla l’atterraggio a San Pietroburgo – I video

(Di giovedì 25 maggio 2023) Unè scoppiato nell’edificio delFederazione russa. Come riportato da TASS, il fumo proviene da uno dei balconi dell’edificio sull’argine del Frunzenskaya. Attraverso il servizio Flightradar24, diversi utenti notano che in concomitanza con il lancionotiziadiretto a Sansorvola la città eper far ritorno a. Al momento non si conoscono le cause dell’, l’ultimo dei tanti registrati nella stessa giornata di mercoledì 25 maggio nell’areacapitale. Il tuo browser non supporta il tag iframe Un’ora circa dopo l’annuncio, il ...

...con il lancio della notizia l'aereo presidenziale diretto a San Pietroburgo sorvola la città e annulla l'atterraggio per far ritorno a. Al momento non si conoscono le cause dell', l'...Il gasdotto "Un gasdotto è stato danneggiato nel distretto di Grayvoron, è in corso. Si ...rivede i piani I raid a Belgorod "da parte di militanti russi che combattono al fianco dell'...... Gladkov , che ha parlato anche di unnel distretto di Grayvoron, dove sarebbe stato ... Secondo, le cui forze hanno fatto ricorso ad attacchi dell'aviazione e al fuoco dell'artiglieria, ...

Mosca: «Incendio nel Ministero della Difesa russo». L'aereo ... Open

I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 maggio per un incendio divampato in un capannone di via Grotta di Gregna in zona Collatina a Roma.A Belgorod nuovi attacchi e incursioni nel territorio della Federazione. Gli Usa negano che siano state usate armi statunitensi ma Kiev avverte: "Preparatevi ad altri assalti di cittadini contrari al ...