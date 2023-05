Morto Kenneth Anger | regista “scandaloso” e maestro di trasgressioni

(Di giovedì 25 maggio 2023) E’. Il cinema piange ilsperimentale e uno dei più influenti personaggi della controcultura cinematografica gay e del cinema underground. E’l’11 maggio, anche se la notizia è stata diffusa soltanto nelle scorse ore. Aveva 96 anni. Ilcon il suo libro ‘Hollywood Babylon’ (Instagram), la carriera Nato nel 1927 a Santa Monica in California,ha prodotto oltre 30 cortometraggi dal 1937 al 2013, dopo aver realizzato il suo primo film a 10 anni. Discussodi, si è infatti guadagnato la reputazione di esplorare temi di erotismo e omosessualità decenni prima che il sesso gay fosse ...

