Morti sul lavoro | in Italia quattro decessi nelle ultime 24 ore

...corna e anche un cappio Hari Budha Magartetto del mondo Fotogallery - Nepal, ex veterano dell'Afghanistan senza gambe scala l'Everest: è il primo doppio amputato a fare l'impresa ALMENO 19...Leggi Anche Monopoli (Bari), due operaiin un cantiere edile: sono stati travolti da un costone roccioso durante uno scavo Leggi Anche ...della produzione di accessori in pelle a Trezzano...La stragelavoro non si ferma - 1.500l'anno scorso secondo dati prudenziali dei sindacati e centinaia già nei primi mesi del 2023 - e oggi si registra un nuovo pesantissimo tributo di sangue. Quattro ...

Quattro morti sul lavoro, per uno era il primo giorno Agenzia ANSA

Si registrano quattro morti sul lavoro in Italia nelle ultime 24 ore: due sono deceduti in Lombardia - un 25enne al primo giorno in un'azienda e un 33enne padre di un bambino di 8 mesi - uno in ...La strage sul lavoro non si ferma - 1.500 morti l'anno scorso secondo dati prudenziali dei sindacati e centinaia già nei primi mesi del 2023 - e oggi si registra un nuovo pesantissimo tributo di ...