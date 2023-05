Leggi Anche Monopoli (Bari), due operaiin un cantiere edile: sono stati travolti da un costone roccioso durante uno scavo Leggi Anche ...della produzione di accessori in pelle a Trezzano...La stragelavoro non si ferma - 1.500l'anno scorso secondo dati prudenziali dei sindacati e centinaia già nei primi mesi del 2023 - e oggi si registra un nuovo pesantissimo tributo di sangue. Cinque ...2023 - 05 - 25 17:33:37 Meloni: prima trovare soldi, poi il commissario 'tema del commissario sono colpita che sia questo il tema che vi sta a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone.

Morti sul lavoro, in Italia cinque decessi nelle ultime 24 ore TGCOM

Si registrano cinque morti sul lavoro in Italia nelle ultime 24 ore: tre sono deceduti in Lombardia - un 25enne al primo giorno in un'azienda, un 33enne padre di un bambino di 8 mesi e un operaio ...La strage sul lavoro non si ferma - 1.500 morti l'anno scorso secondo dati prudenziali dei sindacati e centinaia già nei primi mesi del 2023 - e oggi si registra un nuovo pesantissimo tributo di sangu ...