Mortal Kombat 2 | nel cast ci sarà anche Adeline Rudolph nel ruolo di Kitana

Nel cast di2 ci sarà anche l'attrice Adeline Rudolph , conosciuta dal pubblico televisivo per la serie Riverdale. Lo sviluppo del sequel del film del 2021 è attualmente in corso e si sta delineando ...Rimanendo dunque in attesa per questo nuovo gameplay, ricordiamo che il titolo di Remedy Entertainment si va ad unire a giochi come1 e Lies of P per il Summer Game Fest. Lo show durerà ...Protagonista in queste settimane dopo il suo annuncio,1 è preordinabile su Amazon. Il gioco sarà disponibile il prossimo 19 settembre 2023 e fra pochi giorni, come vi abbiamo preannunciato in questa notizia , sarà mostrato il primo video di ...

Mortal Kombat 1 è sottotitolato e doppiato in italiano Everyeye Videogiochi

L'attrice Adeline Rudolph è entrata nel cast del film Mortal Kombat 2, sequel dell'adattamento del popolare videogioco.Il primo gameplay di Mortal Kombat 1 sarà mostrato durante il Summer Game Fest 2023, come annunciato dall'organizzazione dell'evento.