Morta Tina Turner | il saluto di Silvia Mezzanotte | “Quanto ci mancherai!”

(Di giovedì 25 maggio 2023)– foto L’OpinionistaBOLOGNA – “ci mancherai!!! E quante ne hai passate nella tua vita tormentata… Non sai le cenia di volte in cui ho guardato i tuoi video. Quante volte ho tentato di cantare le tue canzoni, e poi ho desistito… pensando che no, non è vero che con la mia voce posso cantare tutto… Il graffio, il tuo carisma, la tua personalità, la tua grinta.. Inarrivabili.ci mancherai!!!”. Con queste parole, ex voce dei Matia Bazar, salutaieri all’età di 83 anni. L'articolo L'Opinionista.

Turner , nata Anna Mae Bullock, vanta la definizione di 'regina del rock and roll' per una carriera lunga mezzo secolo, fu la prima donna e la prima artista afrostatunitense a finire ...stata davvero Simply the Best : la leggenda della musicaTurnerall'et di 83 anni nella sua casa di K snacht nel Canton Zurigo. Questo dopo una lunga malattia , come ha annunciato ieri, ...Indice La biografia diTurner La vendita dei diritti musicali Far conoscereTurner alle nuove generazioni La biografia diTurner La regina del Rock 'n' Roll èmartedì dopo una ...

Addio a Tina Turner, morta a 83 anni la regina del rock TGCOM

BOLOGNA - "Quanto ci mancherai Tina!!! E quante ne hai passate nella tua vita tormentata... Non sai le centinaia di volte in cui ho guardato i tuoi video.È difficile trovare una storia come quella di Tina Turner, una vita talmente piena di eventi ... La cantante di Proud Mary aveva ammesso solo due mesi prima della sua morte di essere in «grande ...