Moretti a Cannes | mi dispiace che tanti si consegnino alle piattaforme

- che avinse nel 2001 la Palma d'Oro con "La Stanza del figlio" - ribadisce, per me il cinema è un'altra cosa."A me dispiace che tanti registi, produttori e sceneggiatori si siano ...... Flavio Furno è in macchina e viaggia verso Roma, da lì prenderà un aereo diretto a. È infatti uno degli interpreti de Il Sol dell'Avvenire , il film di Nanniin concorso al Festival ...Applausi aper Nanni

“Il sol dell'avvenire”, a Cannes è il giorno dell'emozionante film di Nanni Moretti Il Sole 24 ORE

Roma, 25 mag. (askanews) – Nanni Moretti sbarca a Cannes con “Il Sol dell’Avvenire”, il suo acclamatissimo meta-film su un regista che gira una pellicola sul comunismo italiano e l’Ungheria nel 1956, ...Un ballo liberatorio, spensierato e tutto italiano. Nanni Moretti e il cast del suo nuovo film Il sol dell’avvenire, in concorso al Festival di Cannes, hanno rubato la scena sul red carpet di ieri ...