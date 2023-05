Mondiali Under 20 in tv | dove vedere la competizione

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dal 20 maggio all’11 giugno andranno in scena in Argentina idi Calcio20. Nel Girone D è presente anche l’Italia del Ct Carmine Nunziata. I match degli azzurrini saranno una esclusiva Rai e, nello specifico, la gara di esordio prevista per domenica 21 maggio alle ore 18, contro il Brasile, sarà visivile su Rai2. Le altre due, e si spera di più, gare della selezione italiana, saranno visibili su RaiSportHD e RaiPlay, rispettivamente mercoledì 24, alle ore 20, contro la Nigeria, e sabato 27, alle ore 20, contro la Repubblica Dominicana. SportFace.

L'Italia non si ripete e cede alla Nigeria. Con la Repubblica Dominicana serve la vittoria La Gazzetta dello Sport

Vincere con tanti gol di scarto. E' questo ciò che dovrà cercare di fare l'Italia di Carmine Nunziata nell'ultima partita del girone eliminatorio dei Mondiali Under 20, in corso in Argentina. In palio ...Proprio come Erling Haaland quando era ancora semi-sconosciuto, questo attaccante fa impazzire tutti nel Mondiale U-20.