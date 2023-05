Mondiali di Taekwondo | l’Italia a Baku per sfidare i migliori

(Di giovedì 25 maggio 2023) I Campionatidirappresentano una tappa fondamentale nel percorso di ogni atleta verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La 26esima edizione, si terrà dal 29 maggio al 4 giugno a, in Azerbaijan. Sarà un appuntamento storico, poiché nell’occasione verrà celebrato il 50esimo anniversario della fondazione della World. Durante la Cerimonia di Gala del Cinquantesimo Anniversario, che si svolgerà il 27 maggio, la Worldrenderà omaggio alle Federazioni Nazionali che hanno preso parte all’Assemblea Generale inaugurale il 28 maggio 1973. Inoltre, verranno onorati 12 olimpionici e due paralimpionici che saranno incoronati come iatleti maschili e femminili di ogni edizione dei Giochi Olimpici a partire da Sydney 2000. Di seguito gli Azzurri in ...

Maksim Khramtsov e Vladislav Larin non parteciperanno ai prossimi Mondiali di taekwondo, in programma dal 29 maggio al 4 giugno a Baku (Azerbaigian). A deciderlo la World Taekwondo. I due campioni olimpici, rispettivamente nelle categorie sotto gli 80 kg e +80 kg,

-4. Prosegue il countdown in vista della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di taekwondo 2023, che si disputeranno alla Crystal Hall di Baku (in Azerbaigian) da lunedì 29 maggio a domenica 4 ...Mancano ormai pochi giorni al via dell'evento più importante della stagione per il taekwondo, che si appresta a vivere da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno l'edizione numero 26 dei Campionati Mondi ...