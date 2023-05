(Di giovedì 25 maggio 2023) Mancano pochi giorni all’inizio del Mondiale disgancia i suoi assi nell’onda. Sono sei gli Azzurri che parteciperanno alla competizione nelle acque di La Bocana/El Sunzal (El Salvador), perre alfino al 7 giugno (la giornata dedicate alle finali). La gara assegnerà le carte per la qualificazionee lo potranno fare l’uomo e la donna con il punteggio più alto provenienti da ciascuno dei quattro continenti (Africa, Asia, Europa e Oceania). Per i pass agli atleti del continente americano, si dovrà attendere l’evento dei Giochi Panamericani di Santiago 2023. Gli Azzurri che parteciperanno alla gara sono Leonardo Fioravanti (foto WSL), Jesse Mendes, Edoardo Papa, Emily Gussoni, Giada Legati e Indiana ...

Mondiali di Surf, l'Italia punta al podio e sogna la carta olimpica Il Faro online

