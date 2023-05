Mondiale Under 20 | l’Italia perde con la Nigeria Nunziata | «Ci giochiamo tutto sabato»

(Di giovedì 25 maggio 2023)20contro laal: contro la Repubblica Dominicanaserve la vittoria20 non bissa il successo contro il Brasile nele contro la2-0, con i gol di Lawal e Sunday. Sull’altro campo il Brasile travolge la Repubblica Dominicana con un 6-0 tennistico e supera gli azzurrini digrazie alla differenza reti. Discorso qualificazione rinviato quindi a, quandoaffronterà la squadra caraibica, in cui servirà una vittoria. Di seguito le parole del ct. Stanchezza? Probabilmente sì, ma ci hanno messo in difficoltà sotto il piano fisico, di velocità e ...

Un'Italia stanca e confusa paga dazio 2 - 0 contro una Nigeria ricca di idee e di energie nella seconda giornata del20 in Argentina. Ma com'è andata l'altra partita del gruppo B tra Brasile e Repubblica Dominicana Dopo la sconfitta contro gli Azzurrini, sempre all'Estadio Malvinas Argentinas di ...Lo scorso inverno la spedizionein Qatar con il Belgio, ma ora anche i Diavoli Rossi sono pronti a una scelta drastica. TORNA IN- Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport ...Diventa più complicato per l'Italia raggiungere uno dei primi due posti nella classifica del girone D . Gli azzurrini, sconfitti dalla Nigeria nel secondo turno dopo aver battuto il Brasile , ora sono ...

Italia Under 20 ko al Mondiale: sorride la Nigeria Corriere dello Sport

Eletu: dai Mondiali Under 20 al futuro da vice-Tonali Ai Mondiali Under 20 Eletu ha diretto il centrocampo della Nigeria nella vittoria per 2-0 sull’Italia. Nella sua nazionale il centrocampista gioca ...Non si ripete l'Italia Under 20 nella seconda sfida del Campionato Mondiale di categoria, in programma in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno. Gli azzurrini del c.t. Carmine Nunziata ...