, che la rivista Newsweek ha nominato tra le "150 donne senza paura del 2012", e il Time una delle attiviste più influenti al mondo, ha scritto un vero e proprio vademecum per sovvertire ...Arriva a Pisa il tour di presentazioni del libro di'Sette peccati necessari. Manifesto contro il patriarcato' ( Le plurali editrice ) per un incontro organizzato del Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell'Università di Pisa. Il 24 maggio ...

Mona Eltahawy, i «sette peccati necessari» contro il patriarcato Il Manifesto

