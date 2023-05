Missione di pace del Vaticano in Ucraina | Zuppi | “Il Papa è coinvolto fino alle lacrime”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Città del– Il cardinale Matteo, scelto dalper guidare ladidelin(leggi qui), lavorerà “con tanta sofferenza”, per portare la “vicinanza” della Chiesa e “viare le conseguenze di una terribile situazione e aiutare come sarà possibile tutto ciò che favorisca il dialogo, qualunque cosa per non accettare passivamente la guerra”. A dirlo è lo stesso Presidente della Cei a margine della conferenza stampa nella quale ha tirato le somme della 77ma Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Il porporato ribadisce che laè fatta “in accordo con la Segreteria di Stato del. Può sembrare strano ma non lo è”. E sottolinea il coinvolgimento del ...

Ucraina, Zuppi pronto a missione di pace: "Vado per aiutare ciò che favorisce il dialogo" Adnkronos

