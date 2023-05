Sono statequesta mattina preso l'Its Biomedicale di Mirandole le borse di studio ... direttrice del quotidiano Sul Panaro.net; Letizia Budri, vice sindaca del Comune di. Tra gli ...Sono statequesta mattina preso l'Its Biomedicale di Mirandole le borse di studio ... direttrice del quotidiano Sul Panaro.net; Letizia Budri, vice sindaca del Comune di. Tra gli ...

Mirandola, consegnate borse di studio a studenti Its biomedicale La Pressa

This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...MIRANDOLA – Sono state consegnate nella giornata di oggi, mercoledì 17 maggio, alla vicesindaca Letizia Budri, all’assessora Marina Marchi e ai dirigenti Dott. Giampaolo Ziroldi e Arch. Michela Di ...