Minigonne vietate a scuola | stop anche per top e jeans strappati La preside | ' Serve la collaborazione dei genitori'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nientead abiti succinti, top e. Arriva la circolare della: 'Ora icollaborino'. Certo, non siamo ai tempi in cui - erano gli albori dei ...

e pancia scoperta, la protesta degli studenti del Righi. 'La prof si è scusata solo per la parola Salaria' Il Liceo Palmieri Anche dal liceo Palmieri di Lecce partono bordate contro la ...L'ultimo caso riguarda un istituto scolastico in provincia di Treviso che ha imposto il dress code agli studenti: niente pantaloncini corti, canotte, top,o infradito.anche le ...e pancia scoperta, la protesta degli studenti del Righi. 'La prof si è scusata solo per la parola Salaria' Il Liceo Palmieri Anche dal liceo Palmieri di Lecce partono bordate contro la ...

Minigonne vietate a scuola, stop anche per top e jeans strappati. La preside: «Serve la collaborazione dei gen leggo.it

Niente minigonne a scuola: stop ad abiti succinti, top e jeans strappati. Arriva la circolare della preside: «Ora i genitori collaborino». Certo, non siamo ai tempi in cui - erano gli albori dei ...In mancanza di una normativa nazionale, sono infatti numerose le scuole che non si affidano solo al buon senso ma decidono di formalizzare il tutto con indicazioni pratiche.