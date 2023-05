Miliardario si fa iniettare un litro di sangue del figlio 17enne per assicurarsi l’immortalità L’esperto mette in guardia | “É una pratica barbara”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) La sua è una vera e propria ossessione. Trovare l’elisir di lunga vita o, ancora meglio, tornare all’età di 18 anni. Non è un romanzo, ma la mission di Bryan Johnson, imprenditore americano di 45 anni ossessionato dalla riconquista della giovinezza. Parliamo del fondatore di Braintree, azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce. Un’azienda che è stata poi rilevata da PayPal per oltre 800 milioni di dollari. Un super incasso che probabilmente ha dato l’ulteriore spinta a Johnson di darsi un unico obiettivo: la ricerca esasperante dell’eterna giovinezza. Che inizia con il risveglio alle 5 del mattino, uso di integratori, staff di medici che lo segue ogni giorno con una tabella di marcia durissima. Per arrivare ora all’ultimo l’ultimo colpo di scena: Johnson ha deciso di iniettarsi un interodidel ...