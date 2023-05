Milano-Sassari | Bucchi | “Contro Milano si deve combattere”

(Di giovedì 25 maggio 2023) La Dinamo Banco di Sardegna tenterà di mantenere vivo il sogno scudetto ail 27 maggio, alle 18, quando sfiderà l’Olimpia in semifinale. Piero, coach della squadra, ha dichiarato: “Siamo consapevoli della loro forza, abbiamo fatto una grande serie con Venezia, cercheremo di fare qualcosa in più della passata stagione. Cerchiamo di essere il più competitivi possibile, di riuscire a fare il massimogiocatori di primissima fascia, allenati da coach Ettore Messina. Stiamo parlando del top, la nostra sfida personale è di superare i nostri limiti, di andare oltre. Se un giocatore o un addetto ai lavori si ritiene soddisfatto di essere in semifinale fa un grande errore.siprovare ad andare oltre, ...

Inizia sabato la serie dei playoff scudetto valida per la semifinale tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari. Nelle ultime quattro edizioni dei playoff, Milano e Sassari si sono incontrate in semifinale tre volte, contando la sfida che sta per partire. L'eccezione è l'edizione 2021 (nel 2020 i playoff non si disputarono). Quest'anno addirittura le due ...

Milano-Sassari, tutta la storia dei precedenti: nessuna squadra è stata affrontata più spesso Olimpia Milano

Milano-Sassari è la semifinale di playoff che si avvicina sempre di più. Bucchi, coach della Dinamo, ha parlato degli avversari ostici che dovranno sfidare.La Dinamo Banco di Sardegna cerca l'impresa a Milano per continuare a coltivare il sogno scudetto, o almeno conquistare la terza finale della sua storia. (ANSA) ...