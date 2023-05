Milano | quattro vigili bloccano trans con manganelli e spruzzando spray | è bufera

(Di giovedì 25 maggio 2023) Una donna a terra, sul marciapiede. Intorno a leiagenti della polizia locale, che tentano di immobilizzarla per ammanettarla a pancia in giù, usando loal peperoncino e anche i ...

Milano, quattro agenti spray e manganello contro una trans Il Manifesto

MILANO Una donna immobile, a terra. Con le braccia si copre la testa per proteggersi dai calci e dai colpi di manganello. Davanti a lei, quattro agenti della polizia locale. Immagini forti, violente,.Una donna a terra, sul marciapiede. Intorno a lei quattro agenti della polizia locale, che tentano di immobilizzarla per ammanettarla a pancia in giù, usando lo spray al peperoncino e anche ...