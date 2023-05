Milano | parla la donna manganellata dai vigili | “Mi hanno picchiata come un cane Strattonata anche al Trotter e sulla volante”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Mi sono sentita trattataun”. La riassume così “Bruna”, così conoscono nel quartiere latrans brasiliana, presa a manganellate da alcuni agenti della Polizia locale a. “È una brutta storia, ho paura che mi succeda qualcosa se parlo troppo”. La, intercettata da Repubblica, ripercorre tutto ciò che è accaduto mercoledì mattina tra la zona di parcoe, dopo, davanti all’università Bocconi. “Ero molto agitata ieri mattina, avevo litigato con alcuni sudamericani ma non è vero che ero nuda al parco”, racconta. Nega di aver sputato e minacciato di infettare chi le stava vicino. “Ero su di giri, sono un tipo molto agitato, avevo bevuto la sera prima e avevo fumato una spinello. Ma non ho fatto nulla di male, non ho picchiato nessuno. Dalla rabbia mi sono ...

Ha intenzione di denunciare la donna transessuale presa a manganellate ieri 24 maggio da alcuni agenti della polizia municipale di, anche se "ho ancora molta paura" dice a Repubblica intervistata da Ilaria Carra. Conosciuta come 'Bruna' nel quartiere in cui vive, la donna in lacrime racconta di essere ancora "molto ......trans disi aggiunge ai tanti, troppi casi di 'persone che non meritano e offendono la divisa che indossano' e sul 'clima d'odio che fomenta una certa politica che, in maniera ossessiva,...Questa è una questione di cui sipoco, sitanto di immigrazione e poco di quante ... invece, Daniele Vincini, segretario del sindacato Sulpl (il sindacato della polizia locale di) ...

Milano, parla la donna manganellata dai vigili: “Mi hanno picchiata come un cane Il Fatto Quotidiano

Mi sono sentita trattata come un cane". Parla a La Repubblica Bruna, la donna trans presa a violente manganellate dalla polizia di Milano e immortalata in un video girato in strada da un residente di ...Dice di non aver fatto nulla di male ma i verbali della polizia locale raccontano altro: l'arrestata protagonista del video virale ora dà la sua versione ...