(Di giovedì 25 maggio 2023) L’di 25 anni Abdul Ruman, originario del Bangladesh, è morto dopo esser statoda unindustriale all’interno dell’azienda Crocolux a Trezzano sul Naviglio, nel milanese. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. L’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di, con un trauma cranico e ferite al braccio e a una gamba, ma è morto poco dopo. Informata la Procura, il pm di turno Francesco Cajani ha aperto un’indagine contro ignoti per omicidio colposo, e sono anche stati disposti l’autopsia e il sequestro del. «Era al, ed era», denunciano i ...

Milano, operaio muore schiacciato da un macchinario. I colleghi: «Era al primo giorno e senza contratto» Open

