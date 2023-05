Milano | inchiesta su vigili | sentiti i primi testimoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023), 25 mag. (Adnkronos) - Sono statidi quanto accaduto ieri adove una donna, transessuale di origini brasiliane, è stata colpita con manganellate da alcuni agenti della polizia locale. Leanze serviranno a fare luce su quanto accaduto a pochi passi dal parco Trotter, dove c'è un primo intervento dei 'ghisa', quindi in via Sarfatti dove alcuni video mostrano le manganellate e l'uso dello spray al peperoncino contro la persona a terra. Leanze, insieme all'acquisizioni delle immagini delle telecamere della zona, potranno far luce sull'episodio, sebbene non si nasconde che ricostruire la "dinamica del durante" - ossia il tragitto in auto, fino a quanto ripreso dai cellulari e postato sui social da alcuni studenti - ...