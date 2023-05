Milano | donna picchiata a colpi di manganellate La versione dei vigili

... è stata formalizzata dalla Procura dil'accusa di sottrazione di minore, dopo l'iniziale denuncia per sequestro di persona. Dagli atti risulta che la, una volta fermata grazie all'...Laè una transessuale brasiliana di 41 anni Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe iniziato con un intervento in tutt'altra zona di, in via Giacosa al parco Trotter. Qui alcuni ......reato abbia commesso lanon giustifica una reazione della Polizia Locale cosi' violenta. Presentero' una interrogazione" ha concluso. - Colpita da un agente della polizia locale di...

Dall'altra, la solidarietà verso gli agenti di polizia locale. E' scontro politico sul video in cui si vedono quattro vigili di Milano bloccare una donna trans a manganellate. "Una scena orribile e ...A Chi l'ha visto sono state mostrate le immagini della donna trans picchiata a Milano: ecco le dure parole di Federica Sciarelli.