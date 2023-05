Milan-River Plate | asse di mercato | un talento nel mirino

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nei giorni scorsi i dirigenti delhanno avuto un incontro con il presidente delJorge Pablo Brito, in Europa per qualche meeting...

3 Ile ilPlate si sono visti nei giorni scorsi a Casadove Maldini e Massara hanno ospitato Jorge Pablo Brito , presidente del club argentino. Per le parti si è trattato di un semplice ...Commenta per primo Nome nuovo per l'attacco del. La scorsa settimana Paolo Maldini e Frederic Massara hanno pranzato a Milano con Jorge Pablo Brito , presidente delPlate e, secondo Tuttosport , hanno chiesto informazioni su Lucas ...... ma anche di una stagione ambiziosa in Champions League dopo l'eliminazione ai quarti con... cè la Juventus) , la pista che porta in Argentina a Marcelo Gallardo delPlate (un argentino in ...

MILAN, PIACE BELTRAN DEL RIVER PLATE - Sportmediaset Sport Mediaset

Una mezza rivoluzione. O meglio, un restyling per rinforzare la squadra che quest'anno ha sfiorato la finale di Champions League. Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia scoppiettante. Con qu ...Così come potrebbe sbarcare a Milano in caso di ritorno a Madrid dello spagnolo Zaniolo, che vuole il Milan. Dal centrocampo all’attaccato. Gianluca Scamacca è uno degli obiettivi, così come Beltran ...