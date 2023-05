Miguel Oliveira fissa la data del rientro | “Aprilia | ecco quando torno”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un inizio d’annata davvero tanto, troppo, sfortunata per il talento diè arrivato nel team satellite della squadra nera di Noale (RNF di Razali) per continuare il suo grande percorso di crescita, ma il portoghese è stato più fermo ai box che in pista.rientrerà in MotoGP il centauro? È stato lui stesso a parlarne. Le parole disulin pista con: “? Cinque-sei settimane…” (Credit foto – pagina Facebook del centauro di)“È ancora possibile lottare per il campionato quest’anno – ha dichiarato a sorpresa il centauro portogheseai microfoni di Radio Renascenca- o almeno lottare per le vittorie ...

MotoGP. Miguel Oliveira: “Ci vuole maggiore responsabilità” - MotoGP Moto.it

MotoGP: “Lottiamo con moto da 100 kg a 300 km/h, quindi non si può andare dritti e lasciare i freni. Non so di preciso quando potrò rientrare, ma credo ancora di potere diventare campione” ...Marc Marquez e Fabio Quartararo nel mirino di Miguel Oliveira, che non li cita per nome ma molto chiaramente li bacchetta in un'intervista concessa in patria durante la sua sosta per infortunio dalla ...