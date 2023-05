Migranti | Ferrara M5S | ' Ue faccia luce su respingimenti illegali in Grecia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Le prove video recentemente pubblicate dal 'New York Times' mostrano immagini scioccanti di alcuniavvenuti inl'11 aprile. Sull'isola di Lesbo 12, tra cui uomini, donne, bambini e un neonato, sono stati rinchiusi all'interno di un furgone anonimo. Sono stati quindi imbarcati su un motoscafo, trasferiti su una nave della Guardia costiera greca e abbandonati in mezzo al Mar Egeo su un gommone di emergenza recuperato dalla Guardia costiera turca. Tali fatti costituiscono una palese e grave violazione del diritto dell'Unione europea e internazionale. In particolare viene violato il diritto di chiedere asilo e del principio di non respingimento". Lo afferma Laura, europarlamentare del Movimento 5 stelle e componente della ...