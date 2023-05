Migranti | Emergency | nessuna notizia di imbarcazione in pericolo con 500 a bordo

(Di giovedì 25 maggio 2023) Aveva chiesto aiuto e nave Life Support stava andando in soccorso Non si hanno notizie dell’innell’area di ricerca e soccorso maltese che la nave Life Support distava andando a soccorrere. Il natante, che si era messo in contatto con la Ong Alarm Phone già da due giorni, ha a500 persone, tra cui almeno 45 donne, anche in stato di gravidanza, e 56 bambini, di cui uno nato durante la navigazione. I dettagli sono stati comunicati dai passeggeri dell’ad Alarm Phone tramite telefono satellitare. Così come previsto dalle convenzioni marittime,ha chiesto alle autorità competenti di Malta e Italia di coordinare i soccorsi, ma le autorità hanno rifiutato di condividere qualsiasi informazione. La Life Support si è diretta ...

Migranti, Emergency perde i contatti con i 500 profughi da salvare Stranieri in Italia

