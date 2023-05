... i paesi da cui venivanogli schiavi africani, in molti casi gli stessi paesi di origine deiodierni, e le culture afrodiscendenti germogliate nei paesi di arrivo. La mostra fa da ...... come 'bambini, territori minati, città distrutte, vite rovinate'. 'Sono grato all'India ... Meloni vede Georgieva, colloquio sue Tunisia Colloquio anche tre fra la presidente del ...Le autorità delle Comore hanno anche affermato di aver sospeso in questi giorni il traffico passeggeri nel porto di Mutsamudu, dove di solito sbarcano i. Il leader delle Comore, ...

“Migranti deportati in Libia, Italia complice”. L'ultimo attacco di Casarini ilGiornale.it

Secondo quanto ipotizzato da Casarini, la nave avrebbe recuperato i ventisette migranti e in queste ore li starebbe trasportando verso il porto libico di Marsa Brega. L’attivista non ha dubbi, si ...Mentre l'UE esercita pressioni, sempre più persone rimangono bloccate ad Agadez, in Niger Sadio ha poco più di 30 anni. In Senegal ha trascorso sei anni nell’esercito. Quando si ferisce ad una gamba d ...