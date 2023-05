Microlino - Microcar di classe

(Di giovedì 25 maggio 2023) Una ventata di freschezza arriva in città. Sì, perché in centri abitati sempre più popolati dalle Suv - e sempre meno dalle utilitarie - entra in gioco l'alternativa. Avrete già sentito parlare di lei: la reinterpretazione in salsa moderna delle mitiche bubble car anni 50 ha scombussolato il web e raccolto una folta platea di fan e di estimatori (pensate che dal suo annuncio a oggi si contano già 30 mila preordini). Vista l'attenzione sul mezzo, abbiamo deciso di testarlo tra le strade di Torino per raccontarvi l'esperienza di una Dolce Vita 2.0. Al confine. Parliamo, quindi, di un quadriciclo pesante, categoria L7e, con un peso di 435 chilogrammi batterie escluse: può essere guidato da un sedicenne con patente A1 e trasportare un passeggero. Tuttavia, laè un mezzo a sé, perché se è vero che si trova in quel territorio di confine ...

è lache unisce divertimento, stile, glamour, sofisticazione e 100% elettricità: un prodotto unico nel suo genere, inconfondibile a prima vista, che amplia ulteriormente l'offerta ...Laha solide radici italiane, tanto è vero che la produzione è interamente made in Italy,viene prodotta infatti presso la sede de La Loggia, in provincia di Torino. Com'è fatta. ...Nelle grandi città il futuro della mobilità sarà sempre di più dellaelettriche Almeno in Europa sembra si vada sempre di più verso questa direzione. Ma per ... fino alla nuova, i ...

Microlino: prova, prezzo, opinioni della microcar - Quattroruote.it Quattroruote

Una ventata di freschezza arriva in città. Sì, perché in centri abitati sempre più popolati dalle Suv - e sempre meno dalle utilitarie - entra in gioco l’alternativa Microlino. Avrete già sentito ...Mobilità urbana sostenibile: a favore dell’abbattimento dei danni all’ambiente, Micro Mobility System si affida al Gruppo Koelliker per ...